Küsimus | Kas olete koalitsioonis valmis defineerima abielu?

Eesti 200, Rauno Veri : „Jah, Eesti 200 programm ütleb: algatame perekonnaseaduse paragrahv 1 lg 1 muutmise, sõnastades selle ümber selliselt, et abielu on kahe täiskasvanud inimese vahel.“

Parempoolsed, Kristjan Vanaselja : „Parempoolsete programm ei käsitle abielu defineerimise nõuet. Usume, et inimesed on oma otsustes ja valikutes vabad ning riik ei peaks eraellu sekkuma.“

Reformierakond, Kajar Kase: „Kas abielu defineerimise all on mõeldud nii, nagu EKRE selle tahtis referendumile panna? Seda me ei toeta, programmis on meil kooseluseaduse rakendamine.“