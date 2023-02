Vabariigi sünnipäeval saab Brüsseli pissiv poiss endale selga Jämaja mehe rahvarõivad

Poisil on üle tuhande kostüümi, paljud neist on väljas püsinäitusel linnamuuseumis. Vanim väljapandud kostüüm on pärit 17. sajandist. Lisaks Brüsselit külastavate turistide rahvarõivastele on poisi kollektsioonis mitmete ametite ja elukutsete tööriietusi.