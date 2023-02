Juhtkiri | Sõltuvus vajab ausat lähenemist

Näitleja kui avaliku elu tegelase puhul tähendab selline usalduslik pihtimus, et publikuga ollakse koos nii heas kui halvas. Ka näitleja on eelkõige inimene nagu kõik teisedki – sõltuvuse avalik tunnistamine võib aidata tal endal pahe seljatamisega paremini toime tulla, teades, et tänulikud vaatajad hoiavad talle pöialt.

Ühiskonna seisukohalt on aga oluline, et tuntud inimene aitab sel moel juhtida probleemile tähelepanu. Aspekte on ju palju, alates sellest, kui mastaapne on narkootikumide tarvitamine liigjoomise kõrval. Ning mis peamine – millised on võimalused abi saamiseks, et sõltuvuse ringist välja murda.

Vaevalt peab uuesti meenutama, kuivõrd raske on pääseda psühhiaatri vastuvõtule ükskõik milliste vaimse tervise probleemide puhul. Õigel ajal tähelepanuta jäänud depressioon võib ajada juured märksa sügavamale ning päädida ülemäärase alkoholitarvitamisega või narkootikumide lõksu langemisega, kui inimene muud moodi hingevaevadega toime tulla ei oska. Kõige hullemal juhul võib asi lõppeda suitsiidiga ning sellegi näitaja poolest paistab Eesti negatiivses mõttes silma. Allakäiguspiraalini on kerge jõuda, kuid seda raskem on sellest pöörisest välja murda ning pinnale tervena tagasi tõusta.