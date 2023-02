SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi kohtus kuningaga

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles Brüsselis Euroopa Parlamendi ees esinedes, et Venemaa üritab hävitada euroopalikke väärtusi. Ta kirjeldas seda kui „kõige Euroopa-vaenulikumat jõudu maailmas“ ja ütles, et Venemaa president Vladimir Putin on diktaator, kellel on tohutud nõukogude [aegsed] ja diktaatorlike riikide relvade varud, eriti Iraanis. Zelenskõi lisas veel, et 140 miljonit Venemaa kodanikku on nende juhtide jaoks lihtsalt kehad, mis on võimelised riigi nimel relva käes hoidma. Tema esinemisele eelnes vaikuseminut Türgi maavärinas hukkunute mälestuseks.