LIGI VIIS AASTAT OTSINGUID: keda otsivad Ida-Virumaa vabatahtlikud?

„Kõige parem tunne on, kui leiad inimese elusana ja töö oli õigesti tehtud,“ tõdevad Ida-Virumaa vabatahtlikud. Otsitud on erinevaid inimesi – väikesest lastest mõrvaohvriteni. Otsingutel on kaasas truu sõber, must saksa lambakoer Dakota.