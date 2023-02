PROPAGANDA NAGU KALAŠNIKOV! Putini armuke tegi suu lahti

Kus Kabajeva viibib, oli omaette küsimus. Küll on käinud jutud, et Venemaal, armukese valvsa pilgu all kusagil maa-aluses punkris (sama räägitakse, tõsi küll, ka Putini esimese abikaasa Ljudmila ja nende kahe ühise tütre kohta). Natuke kindlamal toonil on räägitud, et ta varjab end Šveitsis. 2015. aastal sünnitas ta seal tütre, kelle isaks on arvatavasti Vladimir Vladimirovitš, kes olla isiklikult lapse sünni juures viibinud. Šveitslased läksid sõja algul üsna ähmi täis, et diktaatori voodisoojendaja nende riigi pinnal võiks viibida.