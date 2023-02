Väsimus ja erektsioonihäired | 38-aastane Aivar jagab, kuidas sai loodusliku abivahendiga lahti meeste sagedasest probleemist

Tugevaks ja toimivaks terviseks on meestel vaja piisavalt und ning tervislikku eluviisi. Kui öösel ei saa keha küllalt und ning tekib pidev väsimus, siis mõjutab see muuhulgas ka meeste testosterooni. Tallinnas tegutseva androloogi ehk meestearsti sõnul aitab iga magatud tund suurendada testosterooni taset, mis omakorda mõjub positiivselt mehe libiidole.

„Väsimus ja unepuudusest tingitud stressihormoonid tekitavad libiidolanguse ning takistavad otseselt erektsiooni teket. Kui unepuudus on nii tõsine, et ka testosterooni kontsentratsioon läheb liiga madalaks, siis lisandub sellest veelgi negatiivsem efekt. Une, peamiselt REM-une, ajal liigub peenisekudedesse veri, mis toob vajalikke toitaineid ja hapnikku,” selgitab androloog.

Sarnast kogemust jagab ka 38-aastane Aivar, kellel pideva väsimuse ja magamata ööde pärast tekkisid erektsioonihäired ning libiido langes. „Olin juba mõnda aega üsna ületöötanud ja stressis. Ärritusin iga väikese asja peale ega suutnud ka puhkehetkedel lõõgastuda. Õhtul võttis magama jäämine mitu tundi aega ja ka siis ärkasin ikka öösel mitu korda ning hommikul tundsin end väsinuna. Mõne aja pärast hakkas see mõjuma minu libiidole ning mul ei tulnud enam erektsiooni. Voodielule pani see suure bloki ning kartsin, et nii nüüd jääbki,” kirjeldab Aivar oma lugu.