Mart Soidro | Teenemärkide saajad muutuvas ajas

President Alar Karis andis 167 inimesele Eesti vabariigi teenetemärgi. Palju õnne kavaleridele! Mäletan, kuidas 1992. aastal see mõte alguse sai. Lennart Meri kääris ühel oktoobrikuu õhtul käised üles, käskis tuua märkmiku, et nimed kirja panna. Pidas sügavmõttelise pausi ja teatas, et teenetemärgi number üks saab Ernst Jaakson. Sellele järgnes veelgi kandvam paus, mille järel ta teatas endale omase aeglusega: „Ja teenetemärgi number kaks Arnold - siinkohal tuli hästi pikk paus - Rüütel.“