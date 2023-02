KAS SINISED JUUKSED SOBIVAD? Tööd otsinud neiu: „Pärast vestlust mulle keegi tagasi ei helistanud!“

Birgit kandideeris ühte ilusalongi administraatoriks. Ta meenutab, et vestlusel talle küll otsesõnu midagi ei öeldud, kuid intervjueerija pilgust oli näha, et talle neiu väljanägemine ei istu. „Intervjueerija oli terve vestluse vältel väga sõbralik ja tore, kuid panin tähele, et aeg-ajalt ta ikkagi vahtis mu soengut ja põrnitses ninarõngast,“ meenutab ta.