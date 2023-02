VIDEO | Reinsalu erakondade rahastamist korrastavast eelnõust: „Väga huvitav põrsas kotis!“ Hartman: „Isamaa mängib siin sikku.“

Spordi elutööpreemiad saavad tennisist Tiit Nuudi ja kiiruisutamistreener Väino Treiman. Spordi aastapreemiad saavad Aivar Nigol, Hillar Zahkna, Eneli Jefimova, Janek Õiglane, Kelly Sildaru, Kert Varik ja Kristjan Tattar. Preemiad antakse üle 20. veebruaril.

Lisaks kinnitas valitsus täna seisukohad seoses Euroopa meediavabaduse määrusega. Plaanis on see kinnitada mais. „Meie jaoks on see oluline, sest see annab võimaluse reguleerida seda, mis Euroopa Liidu väliselt toimumas on. Meie kõige suuremaks väljakutseks on takistada Venemaa propagandakanalite jõudmine Euroopa Liitu ja tänu sellele määrusele saame teha Euroopa siseselt oluliselt suuremat koostööd,“ seletas Hartman.

Praegu käivad spordivaldkonnas ka rahvusvahelisel tasemel arutelud seoses ROKi avalduse ja seisukohtadega. Eelmisel nädalal kogunesid Balti ja Poola spordiga tegelevad ministrid ja nad tegid ühisavalduse. Selle nädala teisipäeval kohtusid Hartmani ja Soome spordi- ja haridusministri eestvedamisel Põhjamaad, kes on samal seisukohal mis meie: Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohiks olümpial osaleda. „Homme oleme selle ühise seisukohaga minemas välja, kui kohtuvad Ühendkuningriigi eestvedamisel üle maailma spordiga tegelevad ministrid. Teada on ka, et Zelenskõi ise on tulemas tervitama seda sündmust. Loodame, et suudame ka seal ühise seisukoha kujundada antud küsimuses. Meie jaoks on täna oluline teha kõik selleks, et rahvusvahelisel tasandil võetaks vastu seisukoht, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohi osaleda olümpial,“ rõhutas Hartman.

Hartman rääkis, et aasta aega tagasi töötas valitsus välja seaduse, mille raames antakse erakondade järelevalvekomisjonile oluliselt suurem mandaat oma tööga tegelemiseks. „Kahjuks ei ole me valitsuses selle osas kokkulepet leidnud. Viimasel hetkel esitas Isamaa oma eelnõu. Kindlasti on seal seisukohti, milles oleme ühel meelel, aga seal on ka punkte ja teemasid, mille üle pole toimunud laiemat arutelu,“ ütles Hartman. Tema sõnul on eesmärk seadus enne märtsi vastu võtta, et erakondade rahastamine muutuks selgemaks ja järelevalve oleks tõhusam.

Reinsalu ei olnud kultuuriministri räägituga rahul. „Õige on see, et valitsusse on justiitsministeerium erakonnaseaduse muudatused esitanud. Partnerid ei ole neid lubanud istungile sooviga neid asju läbi arutada. Juba mitu nädalat tagasi me arutasime kolmepoolselt arutasime koaltisiooninõukogus seda küsimust. Sotsiaaldemokraatidel oli ettepanek, et kehtiva õigusega võrreldes võtta välja laenupiirangud erakonnaseadusest. Meie ei pidanud seda leevendamist mõistlikuks. Vastupidi, meie pidasime mõistlikuks erakondade järelevalve reegleid karmistada. Muu hulgas lõigata ära siin püsivalt elavatel venelastel võimalus erakondi rahastada ja sanktsioneerida kriminaalkorras karistatud erakondi ning kehtestada kulutustele ülempiir,“ seletas Reinsalu.

„Selles osas tekkis vägagi kummaline arutelu, kui proua kultuuriminister selle teema juba üles võttis, esmaspäeval koalitsiooninõukogus, kus sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku, et see on ilus seadus ja õnnitlesid meid ja justiitministrit hea seaduse ette valmistamise puhul, kuid ütlesid: “Me tahaks sealt ühe asja välja võtta.„ Küsisin siis, et millise. “Ei, öelge kõigepealt, et üks asi tuleb seadusest välja võtta ja siis me toetame seaduse menetlemist parlamendis.„ Väga huvitav põrsas kotis. Mänguteoreetiliselt muidugi lõbus. Reformierakond oli vait selle peale. Meie vastus oli, et ootame seda, öelge siis see asi ja põhimõtteliselt selle ühe asja taha see kindlasti ei jää. Aga senini seda ühte asja öeldud ei ole. Mis iganes see salapärane Mister X või Missis X see küsimus on,“ rääkis Reinsalu.