FOTOD KOHTUST | Transsoolise naise tapmises süüdistatava Kirilli kaitsja: kas teid ei huvita, miks ta seda tegi?

Mis viis roolijoodik Kirill Lukini nii kaugele, et ta tappis transsoolise jamaikalase Rebeka? „Räägite, et isik sooritas raske kuritöö. Aga miks? Kas selle kohta pole huvi?“ uurib Lukini kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov kohtusaalis. Ta lubab, et protsessi käigus selgub, et veretöö taga on midagi enamat kui lihtsalt alkohol.