BLOGI | Zelenskõi: Ukraina sekkus Vene salateenistuste plaanidesse haarata Moldova oma kontrolli alla. Luhanskis on esimesi märke venelaste suurpealetungist

Moldova luure- ja julgeolekuteenistus (SIS) kinnitas, et teave vastab tõele, vahendab kohalik uudistekanal. „SIS kinnitab, et nii meie Ukraina partnerite edastatud informatsioonile kui ka talituse operatiivtegevuse tulemustele tuginedes on paljastatud Moldova riikluse õõnestamisele suunatud tegevus, destabiliseerimine ja avaliku korra rikkumine,“ seisab avalduses.

Poola on pakkunud sõjalennukite saatmist Ukrainasse, eeldusel, et seda teevad ka teised NATO liitlased. „See on pakkumine, mis on olnud laual paar päeva ja see on tegelikult väga huvitav teema, mida EL-i ja NATO poliitiliste liidrite vahel arutada."

Ungari jätkab humanitaar- ja finantsabi andmist Ukrainale, ütles Ungari rahvusvahelise kommunikatsiooni riigisekretär Zoltan Kovacs pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ungari peaminister Viktor Orbán kohtusid neljapäeval Brüsselis.

Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles the Kyiv Independentile, et venelased mobiliseerisid 321 000 inimest, kellest ligikaudu 160 000 on juba rindejoonele saadetud.„Meie armee lasi neist paljud maha,“ lisas ta.

Venemaa alustas Ida-Ukrainas suurpealetungi ja üritab Kreminna linna lähedal kaitsest läbi murda, ütles Luhanski oblasti kuberner neljapäeval.

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov teatas, et 2022. aastal anti pärast siseauditeid algatati menetlus üle 600 kaitseministeeriumi ja kaitseväe ametniku suhtes. Korruptsioonijuhtumite tõttu ministeeriumis kõigub ka Reznikovi enda tool.

Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina sekkus Venemaa salateenistuste plaanidesse Moldova hävitamiseks ja informeeris sellest Moldova presidenti Maia Sandut. Zelenskõi, kes ütles, et plaan on väga sarnane Venemaa kavandatule Ukraina ülevõtmiseks, lisas, et dokumendid näitavad, et „kes, millal ja kuidas“ plaan murraks Moldova demokraatia ja annaks kontrolli Moldova üle Venemaale. Ta lisas, et ta ei tea, kas Moskva lõpuks käskis plaani ellu viia.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles Brüsselis Euroopa Parlamendi ees esinedes, et Venemaa üritab hävitada euroopalikke väärtusi. Zelenskõi kirjeldas Venemaad kui „kõige Euroopa-vaenulikumat jõudu maailmas“ ja ütles, et Venemaa president Vladimir Putin on „diktaator, kellel on tohutud nõukogude ja diktaatorriikide relvade varud, eriti Iraanis“. Zelenskõi lisas veel, et 140 miljonit Venemaa kodanikku on Venemaa juhtide jaoks lihtsalt kehad, mis on võimelised kandma relva Venemaa nimel.

Euroopa ombudsmani instituuti süüdistatakse Ukraina laste Austriast Venemaale saatmises. Ukraina ombudsman Dmõtro Lubinets ütles, et väidetava ebaseadusliku väljasaatmise taga oli Euroopa Ombudsmani Instituudi peasekretär Josef Ziegele.

Ühendkuningriik ei taha, et Venemaa võistleks 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.

Rishi Sunak ütleb, et Ukrainale sõjalise abi andmisel pole midagi välistatud. „Teade Ukraina õhujõudude koolitamise kohta NATO standarditele vastavatel lennukitel on esimene samm täiustatud lennukite pakkumisel. See on protsess. See võtab natuke aega. Alustasime seda protsessi täna. Seda seetõttu, et soovime presidenti ja tema riiki võidu saavutamisel toetada. Midagi pole laualt maha võetud.“

Saksamaa kaitseministri sõnul võib esimene pataljon Leopard 2 tanke Ukrainasse jõuda märtsiks või aprilliks.

Ukraina sõjavägi väitis teisipäeval, et viimased 24 tundi oli Venemaa vägede jaoks sõja ohvriterohkeimad. Vene sõjaväelaste hukkunute arv suurenes 1030 võrra, mis on suurim igapäevaste Venemaa sõdurite surmajuhtumite arv pärast sõja algust eelmise aasta veebruaris. Kokku on Ukraina hinnangul Venemaa kaotused elavjõus kerkinud 133 190 inimeseni. Venemaa vädab omakorda, et jaanuaris hukkus 6500 Ukraina sõdurit.

Ukraina parlament kiitis heaks Ihor Klõmenko nimetamise uueks siseministriks ja Vassili Maljuki nimetamise julgeolekuteenistuste ehk SBU uueks juhiks.

Venemaal puudub edukaks pealetungiks vajalik laskemoon ja üksused, teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium. Luureandmete kohaselt on ebatõenäoline, et Venemaa suudaks lähinädalatel sõja tulemuste oluliseks mõjutamiseks vajalikke jõude koguda.