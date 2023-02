KOHTUASI: Jan Uuspõllu majamüügivaidluses kompromissi ei sündinud

Jan Uuspõld müüs oma Lääne-Virumaal paiknenud maja 2016. kevadel umbes 100 000 euro eest maha. Pool aastat hiljem tuli talle aga seoses hoonega kahjunõue: see ei pidavat talvel tuult ega hoidvat sees sooja. Uuspõld pakkus võimalust maja müügihinnaga tagasi osta, kuid uus omanik Imre Triisberg polnud sellega paraku nõus ja hakkas nõudma, et ta tasuks tema tehtud kulud, et maja müügilepingu tingimustega kooskõlla viia. Asi jõudis lõpuks Harju maakohtusse, kus mõisteti mullu Uuspõllult hüvitis välja. Tema esindaja, vandeadvokaat Armand Reinmaa vaidlustas maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes arutas asja jaanuari lõpus. „Kompromissi ringkonnakohtu istungil ei saavutatud,“ selgitas Reinmaa, et arvamused olid kompromissi summa asjus diametraalselt erinevad. Ringkonnakohtus on peamine vaidlusteema, kas hageja etteheited sisaldusid vana maja müügilepingus. Ringkonnakohus on asunud otsust tegema.