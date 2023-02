Politsei otsib Pärnus kadunud 25aastast Kätlini. Naise elu võib olla ohus

Kätlin lahkus 8. veebruaril Pärnu haiglast, lubades tulla õhtuks tagasi. Paraku naine seda aga ei teinud. Tema telefon on välja lülitatud ning arstide hinnangul võivad tema elu ja tervis olla ohus.

Kätlin on umbes 177 cm pikk, saleda kehaehitusega. Seljas on tal musta värvi parka, tumedad püksid. Juuksed on Kätlinil punakad.