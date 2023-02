Vambola Paavo | Tallinna lennuühenduste vähikäik

Meie lennundus ja turism teevad kahetsusväärset vähikäiku. Tullakse ju sinna, kuhu on head ühendused. Paraku vähenevad lendamise võimalused Tallinnastki. Kui Riiast saab valida 100 sihtkohta, siis meil on neid kolm korda vähem. Võime reklaamida Tallinna kui konverentside sihtkohta, ent kui siia jõudmine on kannatuste tee, pole rääkimisel mõtet.