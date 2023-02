KAS RIIK TÕSTAB UKRAINLASI KORTERITEST VÄLJA? „Nad ütlesid, et kui me ei kirjuta alla, pole hullu – tulevad politseiga ja ajavad meid kõiki siit ära!“

Mäepealse 2 majas läheb sõjapõgenikega peetav vestlus teisipäeva õhtul väga emotsionaalseks – nad on löödud, et peavad siit välja kolima. Siin käivad paljud tööl, nende lapsed koolides ja lasteaedades. Kõik käivad eesti keele kursustel.

Ukrainlastele sõnul lubasid SKA töötajad neile hoopis muud. „Öeldi, et saab elada seni, kuni sõda Ukrainas lõpeb. Et noh, maksate kommunaalkulud kinni, siis räägiti 200eurosest üürist. Me kõik olime nõus,“ selgitab Aljona. „Meile veel öeldi, et kutsuge kõik sugulased Ukrainast ka siia,“ lisab üks vanem proua.