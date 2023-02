SÕJAKOKKUVÕTE | Sõdurilesed näitasid kasukaid

Ühismeedias levivad pildid ja videod, mis väidetavalt kujutavad Ukrainas hukka saanud nn rahvavabariikide sõdurite leski. Nood näitavad rõõmsalt karusnahkseid kasukaid, mille nad mehe kaotamise eest kompensatsiooniks said. Nähtavasti alustasid fotod levimist venekeelsete inimeste seas populaarses Telegrami äpis ning nende levitajateks on Vene propagandistid. Naised tänavad lahket annetajat, kes peaks olema mingi Moskva karusnahatootja, ent mitmed Telegrami kasutajad spekuleerisid, et küllap on kallid „kingitused“ kusagilt Ukrainast varastatud. The Moscow Times kirjutas sügisel, et Sahhalinis pakuti mobiliseeritute perele külmutatud kala. Siberis sai aga iga uue sõduri pere Tõva vabariigis lamba, 50 kilo jahu, kaks kotti kartulit ja nii palju kapsaid, kui süda ihkab. Väljaanne The New Voice of Ukraine väidab, et Tõvas saab hukkunud sõduri pere lohutustasuks küttepuid ja lambaliha.