KARJED RUSUDE ALT: maavärinaohvrite arv ületas algsegi sünge prognoosi

Neist suurem osa Türgi kaguosas, kus hukkunuid on üle 8700. Süüria keerulise siseolukorra tõttu on raske sealsete surmasaanute arvu täpselt kokku lüüa, ent kindla peale on teada vähemalt 2500 hukkunust. Veel tuhanded hinged hääbuvad rusude all, pääsenud lähedased pisarsilmi betoonplokkide hunnikute kõrval seismas ja kuulatamas, kas veel kostab lapse, naise, ema või isa nuttu ja hüüdeid, või on külm, nälg ja vigastused juba oma töö teinud…