MIKS SA EESTI KEELT EI OSKA?! | Narva riigigümnaasiumi direktor: umbkeelsed lapsed pole selles ise süüdi. Otsa tuleb vaadata lapsevanematele ja õpetajatele

„Näete, siin plahvatas paarkümmend aastat tagasi pomm,“ näitab Narva Eesti riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar käega vana koolimaja fassaadi poole. Tõepoolest, aastal 1995 purustasid kohalikud mafioosod pommiga 126 koolimaja akent.

Õnneks olid pommimehed saamatud. Kaitsepolitsei andmetel pidanuks plahvatus toimuma tundide ajal, kuid plahvatuse hetkel polnud koolis kedagi. Siiski kulus kahe lõhkeainesõbra tabamiseks toona ligi kolm aastat.

Toonane plahvatus aga tähendab, et uus õppehoone tänavu septembrisse plaanitud avaaktuseks valmis ei saa. Esimesed neli kuud tuleb tegutseda asenduspindadel. Oma majja pääsetakse alles jaanuariks.

„Tuli välja, et vana hoone on seniarvatust oluliselt kehvemas seisus. Ehitajad viskavad nalja, et lihtsam oleks sinna kogemata uus pomm panna kui maja renoveerida,“ muigab Käosaar.