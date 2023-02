2022. AASTA TIPPTEOSED! Õhtuleht Kirjastuse menukite loojad avaldavad töösaladusi: kes aitas lahendada mõrva, kes mürgitas iseennast ja kes testis võhivõõraste meeste truudust

Kuidas sündisid 2022. aastal Õhtuleht Kirjastuse parimad palad, mis panid nutma ja naerma, vihastama ja kaasa tundma? Loojate jutust selgub, et peale tööaja ja südamevere tuli ohverdada ka näiteks juukseid ja üle elada mürgistus. Mõnest meistrikäega tehtud fotost sai tõeline õnnestumine, kui vajutada päästikule just sellel õigel murdosal sekundist. Tänu mõningatele teostele, mis viisid kurikaelte paljastamiseni, muutus maailm natukene paremaks kohaks – ja tänu mõnele teisele loomingule said lugejad targemaks või siis vähemalt hea suutäie naerda. Mullused parimad loometööd on teie ees!