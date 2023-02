KAS HEITLIK TALV JÄTKUB VÕI KEERAB JAHEDAMAKS? Ilmatark: „Mis kevad? Mina tahan veel ühte külma!“

Kas veebruari teises pooles toimuvat Tartu maratoni ähvardab lumepuudus? Millal võib tunda kevade lõhna? Uurisime ilmavärki ilmvaatlejate ja sünoptiku käest. „Minu teada on külm veel tulemas, päris kustunud see talv pole,“ on ilmavaatleja Jaan Kalda talve jätkus veendunud.