Oleg Samorodni | Nursipalu vastased ootavad Vene vägesid?

Olen täiesti veendunud, et spioonid, kes istuvad Tallinnas Venemaa saatkonnas, on praegu saanud veel ühe olulise ülesande. Nimelt stimuleerida kõigi olemasolevate vahenditega antimilitaristlikke meeleavaldusi Eestis. Ja et just eestlaste seas tuleks rakendada aktiivseid operatiivmeetmeid. Kui Kremli kohalikud venekeelsed marionetid astuvad vastu Eesti „militariseerimisele“, siis see laimab Eesti elanikkonna patriootlikke kihte veelgi enam.