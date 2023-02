RIIGIKOKKU PÜRGIJATE ÄRIIMPEERIUMID: kelle upitas partei soojale kohale, kes lõi ise oma ettevõtte?

Õhtuleht viis riigikogu valimiste kandidaadid kokku neile kuuluvate ja nende juhitavate ettevõtetega. Valdav enamik kandidaate on seostatavad mõne äriühinguga, aga kui välja praakida need, kus käivet ega töötajaid pole, haihtuvad „ettevõtjad“ kui kevadine lumi. Jättes kõrvale ka riigi või kohaliku omavalitsusega seotud ettevõtted, mille nõukogudesse jagatakse poliitikutele sooje kohti, jääb alles veelgi vähem. Millistest äriimpeeriumitest kandidaadid tulevad ja milliste parteide ridades üles astuvad? Kas Reformierakonnal, mis seni on himustanud ettevõtjate partei tiitlit, tuleb teatepulk mõnele teisele üle anda?