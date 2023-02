„JÄRGMINE PEATUS“ | Puhkus Mehhikos ühes vägivaldseimas linnas: isegi kohalikud küsisid, et misasja, päriselt või?!

Mehhiko on eestlaste hulgas eriti populaarseks muutunud, kuid seda eelkõige idas Yucatani poolsaarel. Mehhiko lääneosas paiknev Acapulco on jäänud turistide trajektoorilt kõrvale – peamiselt seal vohava vägivalla tõttu. 2022. aasta statistika järgi, mis näitab mõrvade hulka 100 000 elaniku kohta, on Acapulco terves maailmas number kaks.