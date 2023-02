Eestist sõdib Ukrainas Vene poolel kümmekond inimest

Karistusseadustik sätestab, et karistatav tegu on agressiooniga liitumine, on öelnud siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi. Ukraina poolel ei ole aga ilmselgelt tegu agressiooniga. Ukraina poolel sõdimine ei ole karistatav tegu," kinnitas Mägi ERRile. Kaitsepolitsei pressiesindaja Jürgen Klemm kinnitas Õhtulehele, et kapo andmetel osaleb Ukraina sõjategevuses eri pool rinnet kokku kahekohaline arv Eestiga seotud inimesi.