Kohus: Tallinna linnatransport peab Deniss Boroditšile maksma 93 000 eurot

Läinud reedel rahuldas Harju maakohus Deniss Boroditši hagi ja mõistis Aktsiaseltsilt Tallinna Linnatransport Boroditši kasuks 90 000 eurot ja alates 3. juunist 2022 viivise 0,1% päevas kuni kohustuse täitmiseni. Kohus mõistis TLTilt Boroditši kasuks menetluskuluna 4074 eurot. Deniss Boroditš ja AS Tallinna Linnatransport sõlmisid juulis .2018 ametilepingu, mida pikendati 8. jaanuaril 2021 veel viie aasta võrra. Läinud aastal lõpetas TLT juhatuse liikmete Deniss Boroditši ja Otto Popeliga lepingu, kuna nii Boroditš kui ka Popel olid linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, mille eest tasus maksumaksja. Vallandamise aluseks oli usalduse kaotus. Hageja ehk Boroditši jaoks oli nõukogu otsus üllatuslik, kuna kostja ei olnud seni esitanud hageja suhtes mistahes etteheiteid. Ametileping nägi ette, et lepingu ülesütlemisel maksab kostja hagejale hüvitise kaheteistkümne kuu ametitasu ulatuses. Kostja ei viidanud ühelegi lepingujärgsele alusele, mis oleks võimaldanud jätta hüvitis välja maksmata. Kostja tegi hagejale kahe aasta jooksul koolituskulude väljamakseid kordagi märkimata, et kulutused olid ebamõistlikult suured, selgub kohtuasjast. Kostja on koolituskulutused kooskõlastanud ja välja maksnud, seega ei saanud 2022. a mais nendest kuludest teadasaamine olla kostjale üllatuslik. Kohtu hinnangul tuleks kostjal alati kaaluda linna huvisid sellises mahus kulutuste hüvitamise kokku leppimisel. Käesoleval juhul ei ole seda tehtud, leidis Harju maakohus.

TLT esindaja vandeadvokaat Kadri Härginen sõnas, et TLT analüüsib edasikaebamise küsimust. See küsimus vajab omakorda ka TLT nõukogus arutamist, mistõttu saabub selgus edasikaebamise kohta pärast nõukogu koosolekut, märkis ta.

Otto Popelile on TLT koos kohtukuludega maksnud ligi 62 000 eurot hüvitist.