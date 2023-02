Luurajate salajutud: Venemaa tuleb Eestit kollitama õppusega „Zapad 2023“

Raportis peetakse Venemaa Föderatsiooni sõjalist rünnakut Eesti vastu 2023. aastal ebatõenäoliseks seetõttu, et Vene relvajõudude üksused on seotud Ukrainas. Sellele vaatamata hinnatakse julgeolekuohtu suurenenuks, sest Kreml on üles leidnud oma impeeriumi taastamise himu.