AASTA VAIMULIK: hakkan viisi pidama, kui süntesaator ootamatult vait jääb

Luteri kiriku aasta vaimulikuks valitud Valga abipraost, Elva koguduse õpetaja, Hargla ja Rõngu koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu on tasase hääle ning tasakaaluka sõnaseadmisega mees. Kui kirikuõpetaja teeb aga peent huumorit, on vaja jumalikku oidu, et mõista, kas tegu ikka oli naljaga.