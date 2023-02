HAMBUTU DIGITIIGER EESTI: muudetud peretoetuste väljaarvutamisteks palgatakse aastateks tööle uusi inimesi

„Sotsiaalkindlustusamet on korduvalt juhtinud tähelepanu sellele, et me ei jõua arendusi valmis seaduse jõustumise ajaks ning seniks oleme sunnitud tegema käsitööd,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti arendusosakonna juhataja Kristina Pähkel tekkinud sundseisust. Äsja kehtima hakanud peretoetusi hakkavad välja arvutama elavad inimesed, mitte tarkvara.