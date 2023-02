SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožin kutsus Zelenskõi duellile

President Volodõmõr Zelenskõi ütles, et mitmete aruannete põhjal kavatseb Venemaa teha veebruaris midagi sümboolset, kättemaksurünnaku, et korvata oma eelmise aasta kaotusi, vahendab Kyiv Independent. Ukraina ametnike sõnul paiskavad Venemaa väed Donbassi idaosasse enne lähinädalatel oodatavat suurt pealetungi üha uusi üksusi. Luhanski kuberner Serhi Haidai ütles, et pommitamine on vaibunud, sest venelased säästavad ulatuslikuks pealetungiks laskemoona. Ukraina kaitseluure asejuht Vadõm Skibitskõi kinnitas intervjuus CNNile, et „Venemaa mobiliseerib 300 000 kuni 500 000 sõdurit, et viia 2023. aasta kevadel ja suvel läbi pealetungioperatsioone Ukraina lõuna- ja idaosas“.