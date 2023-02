Peaminister Kallas kohtumisel Rootsi peaministriga: Põhjala-Balti piirkond on Ukraina abistamisel esirinnas

Rootsi nagu Eesti ja kogu meie piirkond laiemalt on viimase aasta jooksul olnud Ukraina abistamisel esirinnas. „Teeme ühiselt jõupingutusi selleks, et Euroopa Liidu ja ka Atlandi-ülene abi Ukrainale jätkuks,“ rõhutas peaminister Kaja Kallas. „Mõistame Rootsiga ühiselt, et Ukraina võit on eksistentsiaalse tähtsusega Euroopale ja kogu maailmale,“ lisas ta.