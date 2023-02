ÕL FOTOD | TRAGÖÖDIA: tulekahjus hukkusid kaks meest ja kass. Naaber: „Nad on varem ka keldri põlema pannud!“

Leekidesse puhkenud korterist kaks korrust allpool elav vanem naine meenutab, et ärkas hommikul üles kohutava lärmi peale: „Mõtlesin, et kes see siin hommikul vara niiviisi karjub. Piilusin ukseavast koridori ja nägin jooksvaid päästetöötajaid.“

„Varem ma ikka teadsin kõiki trepikoja inimesi, aga nüüd on siia nii palju uusi kolinud, et ma enam ei teagi, kes on külaline, kes oma,“ tõdeb majaelanik. Tulekahjus hukkunud meest ta nägupidi ära ei tunneks, aga majaelanikud olla varem omavahel rääkinud, et seal elab meremees, kelle meelistegevuseks on kraadiga jookide sissekallamine.

Nendega olla ka varem probleeme olnud: „Mõnda aega tagasi käisid tal külalised. Siis pandi kelder põlema. Keegi oli suitsetanud ja koni suvaliselt maha visanud. Keldri ukse ees oli väike tulekahju.“