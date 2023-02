Täna hommikul hukkus Tallinnas korteritulekahjus kaks inimest

Teisipäeval kell 6.23 hommikul sai häirekeskus teate, et Lasnamäe linnaosas Majaka tänaval asuva viiekorruselise elumaja viimase korruse trepikoda on heledat suitsu täis ning teataja sõnul ei olnud kuulda suitsuanduri häält, mille põhjal ise tuvastada, kust suitsu täpsemalt imbub .

Päästetööde juht kinnitas, et korteris puudus suitsuandur ning esialgsed andmed viitavad, et tulekahju võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.