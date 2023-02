Legendaarse muusikamänedžeri kodutalu põles maani maha. Ari Dubin: käis isegi natuke meheau pihta, kui nii paljud abi pakkusid!

Ööl vastu 2. veebruari kirjutas Ari sotsiaalmeedias: „Homme hommikul pidime lendama Milano kaudu Tenerifele ja arvasime, et on tark sõita Riiga täna, et rahulikum oleks. Jõudsime ilusti kell 8 õhtul Riiga hotelli, aga tuli ärev telefonikõne Inge emalt. Panime autole hääled sisse ja kohe tagasi. Kodus ootas meid 10 autot aia taga. Pilt on suht kole, sest maja enam pole – kõik põles maha, vaid müürid ja korsten.“