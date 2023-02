SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina kaitsmisel on endiselt probleemiks reeturid

Ukraina kaitsevägi on küll kurnatuse piiril, kuid võidutahe on nii sõjaväelaste kui ka rahva seas murdumatu.

Võidutahte üheks oluliseks teguriks on meeletult kõrge hind, mida ukrainlased on maksnud ja maksavad oma ja meie vabaduse eest. Langenud sõbrad, tuttavad ja okupantide korda saadetud metsikused – minu saatja, 80. ründedessantbrigaadi võitleja on oma silmaga näinud Ida-Ukraina külade vabastamise järel kolmeaastase vägistatud ja julmalt tapetud tüdruku laipa, kinniseotud kätega ülespoodud ja enne seda vägistatud lapsi – ei jäta vähimatki võimalust muuks kui ainult võiduks Venemaa üle. Võib arvata, et praeguseks on Ukraina kaotanud lahingutes ainuüksi hukkunutena umbes 100 000 meest ja naist, lisaks veel haavatud. Iga nädal kaotab rinnetel elu umbes pataljoni jagu ehk 500–600 Ukraina kaitsjat.

Suured kaotused ja rindeüksuste kurnatus nõuavad ukrainlastelt suuremat tähelepanu mobilisatsioonile ja uute üksuste väljaõpetamisele. Minu saatja pataljonist, mille koosseisus asus ta Ukrainat kaitsma sõja esimesel päeval Hersoni all, on praeguseks rivis vaid 3–4 protsenti võitlejatest.

Mobilisatsioon pole kaugeltki enam nii populaarne, kui sõja algusajal. Sõjaväkke võidakse mobiliseerida mehi lausa tänavalt. Mind sellel ringsõidul aidanud autojuht ootab kutset lähiajal. Ta teab, et esimesest lahingust kaugemale on tal vähe võimalusi ellu jääda. Seda võimaliku puuduliku väljaõppe pärast. Kuid ta ei kurda ega põgene kohustuse eest.

Ukraina kaitsjate peamine soov on – pidev vajadus raskerelvade, moona ja varustuse järele. Intensiivses sõjategevuses kuluvad raud ja riie.

Ida-Ukrainas on praegu initsiatiiv Venemaa käes. Pärast edukat Kupjanski-Lõmani operatsiooni on Ukraina rünnak takerdunud, Venemaa on muutnud taktikat ja toonud suures koguses reserve nii inimjõus kui ka tehnikas. Veebruari lõpus oodatakse selle jõu paiskamist ukrainlaste kaitse murdmiseks.

Stepi ületamiseks ning Ukraina vabastamiseks on hädavajalik õhujõudude tugevdamine nüüdisaegsete Lääne ründelennukite näol, mida omakorda toetaks hästi organiseeritud õhukaitse süsteem. Ukraina kaitse üheks salarelvaks on vabatahtlike meeletu julgus ning oskus aidata eesliinil võitlejaid hädavajaliku varustuse tarnimisega. Nii on eestlasest Harrist kujunenud Ida-Ukrainas sõna otseses mõttes sõdurite ebajumal, kes suudab täita tellimusi ja need otse rindele toimetada. Meeletu risk, aga töötab paremini kui sageli aeglased logistikaahelad.

Ukraina õpib selles sõjas kiirelt uusi relvi, relvasüsteeme ja taktikat kasutama. Näiteks on droonide arendus olnud silmatorkav.

Ukraina kaitse organiseerimise probleemiks on endiselt korruptsioon ja reeturlus. Eriti viimane on toonud kaasa paljude kaitsjate hukkumise, kuna reeturid on suunanud okupantide tuld või andnud inimesi üles. Mõlemas suunas tegutsetakse, sealhulgas vabastatud aladel inimeste meelsushoiakute tundmaõppimise ja mõjutamisega. Näiteks Hersonis tuvastati vabastamise järel, et viiendik küsitletutest olid okupatsiooni suhtes neutraalsed või isegi soosivad.

Karm ja ohvriterohke sõda esitab juba praegu Ukrainale suure sisemise väljakutse. Kuidas ühiskonnana hakkama saada kümnete tuhandete haavatute raviga ning samuti sõjastressi leevendamisega professionaalse psühholoogilise abi kaudu?

Venemaa katsed suruda ukrainlased raketirünnakutega külma ja pimedusse pole töötanud. Inimesed on [elektrikatkestustega] harjunud. Ukrainlasi on aidanud ka suhteliselt soe ja pehme talv.