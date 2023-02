Objektiivi portaali laimamine tõi Vennaskonna endisele viiuldajale kohtuasja

Tartu maakohus kinnitas kompromisskokkuleppe Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja ansambli Vennaskond endise viiuldaja Maarja Ora vahel, kus viimane peab tunnistama, et ta läks sotsiaalmeedias tehtud kommentaaris liiale väitega, et SAPTK portaal Objektiiv on otseselt Kremli rahastatud.