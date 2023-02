ÄRKAMINE ÕUDUSUNENÄOS: Türgit ja Süüriat tabanud maavärinates hukkus üle 4800 inimese

Esimene värin tabas Gaziantepi provintsi Türgi ja Süüria piiri lähedal. Ka Süüria sai värinates kannatada, ent sealt on kannatanute arvu kohta raskem infot saada. Teisipäevahommikuse seisuga võis siiski eeldada, et surma sai vähemalt 4800 inimest. Ilmselt tõuseb see arv ajaga märgatavalt, teadmata hulk inimesi oli endiselt rusude all lõksus. USA geoloogiateenistus hindab distantsilt, et hukkunute arv võib tegelikult ulatuda isegi 10 000 inimeseni. Rusudest oli artikli kirjutamise ajaks suudetud päästa üle 2400 elaniku.