MAITSEV MÜSTEERIUM! Salapärane Moosimemm poetab kaupluseriiulitele koduseid hoidiseid

„Aitaksin heameelega, aga kahjuks ei ole midagi näinud!“ ütleb proua, kes on Haljalas just väljunud Grossi toidupoest. Sarnaselt paljudele teistele kohalikele on temagi kuulnud, et härra Oleg Grossi poes on käinud silma järgi 80aastane memmeke, kes keset kaupade uurimist võtab ühtäkki ostukärus puhkavast isiklikust kotist hoidise ja pistab selle riiulile. Kõigile kättesaadavalt!