Presidendi teenetemärgi pälvis ukrainlasi aidanud ettevõtja. „Meie head kolleegid elavad seal ja aitavad oma riiki.“

MTÜ United Delivery Mission on peaaegu aasta aega abistanud Ukraina relvajõude: kokku tarniti eesliinile 146 autot ning tehnikat väärtuses kuni 1 500 000 eurot. Siia kuuluvad autod, ravimid, meditsiinitehnika, droonid, tööriistad, taktikalised seadmed, toit jne. Ühingu juhatuse liige Ander Ojandu sai Ukraina abistamise eest presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi. Ojandu tõdeb, et ei oodanud, et saab nii kõrge auhinna.