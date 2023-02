Presidendilt saavad teenetemärgi 167 inimest

Eesti tänab kaitseväelasi ning politsei- ja piirivalveametnikke, kelle teenistus aitab kindlamaks muuta meie sisemist ja välimist rahu. Kotkaristi teenetemärgi saavad major Ivar Sammal, kes on panustanud õhuväe koostöösse teiste riigiasutustega; veebel Tanel Kallend, kes on nii Eestis kui ka paljudel välismissioonidel osaledes teinud kahjutuks sadu lõhkekehi ning panustanud kaitseväe väljaõppesse, lahingvalmiduse tõstmisse ja Eesti siseturvalisuse tagamisse; nooremleitnant Peeter Ilison, kes on pikaaegse kaitseliitlasena panustanud vabatahtliku riigikaitse arendamisse.

Kotkaristi teenetemärgi saavad politseikapten Žanna Kreštšenko, kelle eestvedamisel käivitati Saaremaal mereohutusprogramm „Meri ja mina ka“, mis keskendub teismeliste riskikäitumise vähendamisele ja teadlikkuse parandamisele; politseiametnik Andrus Sojone, kes on andnud oma panuse piirivalve arengusse; politseimajor, eriüksuse K-komando juht Hannes Perk; politseikolonelleitnant Tarvo Kruup, kes Ida prefektina juhib nii Virumaa turvalisuse kui ka Euroopa Liidu välispiiri kaitstuse hoidmist; ning politseikapten Tõnu Janter, kes on hinnatud politseitaktika ekspert.

Märkimisväärse panuse eest Eesti julgeoleku tagamisesse saavad Kotkaristi teenetemärgi Kaitsepolitsei ametnikud Agu Kipso ja Kristjan Roots ning staažikas demineerija Rudolf Esper, kelle oskused on olnud abiks plahvatuste uurimisel ja kes on aidanud tagada kõrgete külaliste turvalisust.

Punase Risti teenetemärgi saavad päästeametnik Gert Teder, kes on panustanud Eesti varingupäästevõimekuse loomisse ja osalenud rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdina humanitaarmissioonidel; Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, kelle juhtimisel on Päästeametist kujunenud õnnetustele reageerivast asutusest ennetusega tegelev elanikkonnakaitse asutus; ning Tartu päästekomando meeskonnavanem Mart Vare.

Tunnustuseks rahvusvahelise tiheda ja usaldusliku koostöö eest saavad teenetemärgi Leedu kaitsepolitsei direktor ja Eesti-Leedu julgeolekukoostöö edendaja Darius Jauniškis ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide julgeolekukoostöö edendaja kindralmajor John V. Meyer III. Läänemaailma ühtse ohutunnetuse loomise ja hoidmise eest pälvivad teenetmärgi Ameerika Ühendriikide riikliku luuredirektoraadi juht Avril Haines ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide julgeolekualase koostöö edendajad – Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja liikmed Rubén Gallego ja Donald Bacon ning senaator Charles Grassley.

Eesti tänab meditsiinitöötajaid, kes meie inimeste tervise nimel päevast päeva vaeva näevad, aga tegelevad samal ajal ka järelkasvu koolitamise ja teadustööga.

Teenetemärgi saavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse kvaliteedijuht Tatjana Plahhova, kes on panustanud tänapäevase vereteenistuse ja vabatahtliku doonorluse rajamisse; sama haigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku keemiaravi osakonna onkoloog-vanemarst Regina Rooneem, kes on olnud üks keemiaravi uuendaja; hematoloog-vanemarst Mirja Varik, kelle algatusel on alustatud tööd veritsushäirete diagnostika ja raviga; ning erakorralise meditsiini keskuse õde Niina Jaagumets, kes alustas triaažiõdede süsteemi loomist.