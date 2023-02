Taavi Libe | Agressorite ennistamine poleks ROK-i ajalugu arvestades mingi üllatus

Tõele au andes tegelesid need samad ülevoolavate ideaalidega härrasmehed poliitikaga juba enne esimesi kaasaegseid olümpiamänge 1896. aastal. Olümpiatraditsiooni taastamise eestvedajast prantslane Pierre de Coubertin pidi kõvasti maid jagama kaasmaalastega, kes olid avalikult selle vastu, et sakslased spordipeoga kuidagi seotud oleks. Vimm pärines kaotatud Prantsuse-Preisi sõjast ning de Coubertin pidi Saksa spordirahvaga lepituse otsimiseks astuma kirjavahetusse keiser Wilhelm II-ga isiklikult. Rääkige veel, et sport ja poliitika seisavad lahus!