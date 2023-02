Lumelaviinid tapsid nädalavahetusel Austrias ja Šveitsis 10 inimest

Austria võimud kehtestasid pärast piirkonnas tugevat lumesadu ja tuult neljanda taseme laviinihoiatuse, mis on ohtlikkuse mõistes teine tase.

Hoiatustest hoolimata on Lääne-Austria suusakuurordid täitunud, kuna riigis on koolivaheaeg.

Austria politsei teatas pühapäeval viiest surmast. Hukkus 59aastane mees, kes sõitis Tirooli lääneosas lumesahaga. Sankt Anton am Arlbergis leiti suusajuhi ja Hohe Aifneris 62aastase mehe surnukehad.

Austria neljanda taseme hoiatustase tähendab, et „tõenäosus on väga suurteks laviinideks“ ja see soovitab kogenematutel suusatajatel jääda avatud suusaradadele ja -radadele ning kogenud suusatajatel hoida eemale väga järsust maastikust.