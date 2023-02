FOTOD JA VIDEOD | Võimas maavärin Türgis ja Süürias tappis vähemalt 200 inimest

USGSi andmetel on esmaspäevane maavärin Türgit tabanud tugevaim pärast 1939. aastat, mil sama tugevusega maavärin tappis 30 000 inimest. Sellise magnituudiga maavärinad on haruldased, igal aastal toimub keskmiselt vähem kui viis maavärinat kõikjal maailmas. Türgit on viimase 25 aasta jooksul tabanud seitse maavärinat magnituudiga 7,0 või rohkem, kuid esmaspäevane on kõige võimsam.