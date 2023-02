FOTOD JA VIDEOD | Türgit tabas teine maavärin. Hommikuses katastroofis hukkus üle 1500 inimese

Iisrael ja Ukraina on teatanud valmidusest Türgit kriisiabiga aidata, vahendab Reuters. Hollandi peaminister Mark Rutte teatas, et Holland saadab appi otsingu- ja päästemeeskonna. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles, et ka Kreeka „mobiliseerib oma ressursse“ ja abistab kahjustatud piirkondi viivitamatult. Samuti on lubanud piirkonda abi saata Serbia ja Rootsi juhid, teatas BBC.