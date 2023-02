FOTOD JA VIDEOD | Türgit ja Süüriat tabanud maavärinates hukkus üle 2300 inimese

Associated Press teatas, et Türgi ja Süüria esmaspäevastes maavärinates hukkunute arv on nüüdseks tõusnud üle 2300 inimese.

Türgi kümnes provintsis hukkus vähemalt 1498 inimest ja veel 7600 sai vigastada, teatas riigi katastroofiohje agentuur.

Tervishoiuministeeriumi andmetel tõusis Süüria valitsuse kontrolli all olevates piirkondades hukkunute arv enam kui 430 inimeseni, vigastada sai 1280 inimest. Riigi loodeosas, mida valitsus ei kontrolli, on hukkunute arv vähemalt 380, vigastatuid on sadu.

Hukkunute arv ilmselt kasvab, sest paljud inimesed on varisenud hoonete rusude all.

