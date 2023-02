FOTOD JA VIDEOD | „Ma pole 40 elatud aasta jooksul kunagi midagi sellist tundnud". Võimas maavärin Türgis ja Süürias tappis üle 500 inimese

Paljud hooned on kokku varisenud ja päästemeeskonnad on tohutute rusuhunnikute alt ellujäänuid otsimas. See võib olla Türgi suurim maavärin, ütles Londoni ülikooli kolledži seismoloog Stephen Hicks.

Epitsentri lähedal elavad miljonid Süüria pagulased. Türgi on maailma suurim põgenike võõrustaja, kus on 3,7 miljonit süürlast.

Iisrael ja Ukraina on teatanud valmidusest Türgit kriisiabiga aidata, vahendab Reuters. Hollandi peaminister Mark Rutte teatas, et Holland saadab appi otsingu- ja päästemeeskonna. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles, et ka Kreeka „mobiliseerib oma ressursse“ ja abistab kahjustatud piirkondi viivitamatult. Samuti on lubanud piirkonda abi saata Serbia ja Rootsi juhid, teatas BBC.