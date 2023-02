Tervisekassa võimaldab esmaspäevast erandkorras kõigile soovijatele tasuta gripivaktsiini

3. veebruaril allkirjastas tervisekassa juhatus erakorralise otsuse, mille kohaselt pakutakse alates 6. veebruarist tasuta gripivaktsiini kõigile. „Seoses gripivaktsiini laojäägiga saame võimaldada tasuta vaktsiini kõigile soovijatele. Gripi vastu on võimalik end tasuta vaktsineerida kõikide Tervisekassa vaktsineerimispartnerite juures, kuniks vaktsiini jätkub,“ kinnitas Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jäe. Sel gripi hooajal on juba tehtud ligi 90 000 tasuta gripivaktsiini süsti riskirühmadele.

Samuti saab gripivaktsiini jätkuvalt teha oma perearsti juures, aga ka suuremates haiglates ja paljudes erakliinikutes. Näiteks on vaktsineerimiskabinetid olemas Confidos (registratuuri tel. 1330) , Qvalitas Arstikeskuses (registratuuri tel. 605 1500) ja Hoole Tervishoiuteenused (Ülemiste keskuse 2. korrus) juures. Soovitav on eelnevalt registreerida.

Perearst Piret Rospu tõdeb, et gripi vastu tasub end jätkuvalt vaktsineerida, sest tegemist on raske haigusega, mis on aktiivselt ringluses ja võib levida ka veel kevadel. „Eelmise aasta gripilaine venis ebatavaliselt pikaks ja viimased gripijuhud olid juunikuus. Käesoleva hooaja edasist kulgu on raske ette ennustada, sest gripp on veidralt käitunud, igal juhul on parem olla kaitstud,“ tõdes perearst.