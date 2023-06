Jaapani toidukohad on hädas „suši-terroristidega“, restoranikett nõuab noorelt rikkujalt kohtus ligi pool miljonit dollarit

Jaapanis on politsei alustanud juurdlust nn sushi-terrorismi juhtumites: populaarset toitu serveerivad toitukohad on hädas noortega, kes filmivad end söögielamust teiste klientide jaoks rikkudes, lakkudes näiteks üldkasutatavaid sojakastmepudeleid ja näppides toiduaineid, mida nad ise süüa ei kavatse. Nüüd on esimene selline rikkumine jõudmas kohtusse ning ettevõte nõuab mainekahju põhjustanud keskkooliõpilaselt 67 miljonit jeeni ehk enam kui 470 000 dollari.