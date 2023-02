KUIDAS KUNINGLIKKU PATSIENTI OHJELDADA? Õiguskantsleri tahab arstidele suuremat musklijõudu

Õiguskantsler Ülle Madise töölauale on jõudnud mitu küsimust ja kaebust selle kohta, et arstid on patsientide ohjeldamisel kasutanud lubamatul viisil jõudu: hoidnud neid ohutuse nimel kinni. Praegune seadus aga lubab midagi sellist teha vaid psühhiaatrilise abi andmisel. „Ilmselgelt on vaja kujundada seaduses selged reeglid ka muudeks olukordadeks,“ innustab Madise sotsiaalministeeriumit kiiresti looma vajalikku õiguslikku selgust.