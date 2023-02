OTSEBLOGI | Ukraina valmistub Lääne raudse rusikaga Venemaa kaitseliinide läbimurdmiseks

USA välisministeeriumi teatas uuest sõjalisest abipaketist Ukrainale väärtusega 2,2 miljardit dollarit. See sisaldab täppisjuhitavaid rakette, Hawki õhutõrjeraketisüsteeme ning muud laskemoona ja relvi. Märkimisväärne on see, et see hõlmab esmakordselt maapealset väikese läbimõõduga pommi (GLSDB), mis kahekordistab Ukraina löögiulatust ja võimaldab Ukraina sõjaväel lüüa sõja rindejoone taha.

Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina jätkab võitlust Bahmuti eest nii kaua kui võimalik. Ta lubas, et „keegi ei anna ära“ idapoolset „kindluslinna“. Kiievis Euroopa Liidu liidrite Ursula von der Leyeni ja Charles Micheliga toimunud tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil kõneledes ütles Ukraina president, et riik suudab alustada okupeeritud Donbassi vabastamist, kui relvatarneid „kiirendatakse, eriti pikamaarelvade puhul“.

Prantsuse kaitseministeerium teatas, et Prantsusmaa ja Itaalia on lõpetanud tehnilised läbirääkimised õhutõrjesüsteemi Samp/T ühiseks tarnimiseks Ukrainasse 2023. aasta kevadel. Itaalia välisminister Antonio Tajani ütles neljapäeval, et süsteem hakkab Ukrainas tööle „seitsme kuni kaheksa nädala jooksul“. Süsteem suudab jälgida kümneid sihtmärke ja neid korraga peatada. See on ainus Euroopas toodetud süsteem, mis suudab kinni pidada ballistilised raketid.

Euroopa Liit on lubanud, et 24. veebruariks, sõja esimeseks aastapäevaks kehtestatakse Venemaale kümnes sanktsioonide pakett. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et pakett katab kaubavahetuse väärtusega 10 miljardit eurot ning „mõjutab kaubandust ja tehnoloogiat, mis toetab [Venemaa] sõda Ukraina vastu“. Euroopa Liidu sanktsioonide järgmine pakett ei hõlma aga eeldatavasti tuumaenergiat, mille Ungari on juba ähvardanud blokeerida.

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku Euroopa Komisjoni ettepanekus kehtestada Venemaa naftatoodetele hinnalaed. Liidu 27 riigi suursaadikud leppisid reedel kokku, et kehtestavad diplomaatide sõnul esmaklassilistele toodetele, nagu diislikütus, 100-dollarilise barreli piirmäära ja odavatele toodetele 45-dollarilise ülempiiri. Pühapäeval jõustub hinnalagi, nagu ka Euroopa Liidu keeld Venemaa naftatoodete impordile.

Ukrainas rindel on hukkunud Ameerika meedik, kes saabus riiki vaid nädalad tagasi. 34-aastane Pete Reed hukkus neljapäeval, kui ta aitas tsiviilelanikke evakueerida. Väidetavalt tabas Bahmutis tema rakett.

Euroopa Liit käivitab Ukrainas humanitaardemineerimisprogrammi väärtuses 25 miljonit eurot. Demineerimine on üleoluline päästmaks tsiviilelanikkonna elusid.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et NATO liitlaste tarnitud uued tankid on „raudne rusikas“ Kiievi vastupealetungis Venemaa kaitseliinide läbimurdmisel. Lääne suurtükiväe tarned on Ukraina jaoks üliolulised, et ära hoida Venemaa rünnakuid lõunas ja idas, ütles Reznikov ühisel pressikonverentsil oma Poola kolleegi Mariusz Błaszczakiga.

Saksamaa kiitis heaks vanemate lahingutankide Leopard 1 ekspordi. Saksa valitsuse pressiesindaja ütles, et Olaf Scholzi valitsus andis ekspordilitsentsi Saksamaal toodetud tankidele, mis toodeti esmakordselt 1960. aastatel ja asendati Saksamaa sõjaväes 2003. aastal Leopard 2 tankidega.